Кроуфорд – об Усике и Фьюри: «Их бой должен состояться, чтобы в боксе стало чище – может быть только один чемпион в дивизионе»

Теренс Кроуфорд назвал причину срыва поединка между Фьюри и Усиком.

«Я думаю, что речь идет о бизнесе. Усик – великий боец, добившийся больших успехов в боксе. Поэтому, когда его не уважают в переговорах, все заканчивается подобным образом. Я уверен, что все это неправильно.

Кто стал причиной того, что этот бой не случился? Нужно было раньше задавать эти вопросы. Их бой должен состояться, чтобы в боксе стало чище – может быть только один чемпион в дивизионе», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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