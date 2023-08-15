Усик – о бое Нганну и Фьюри: «Дерьмо собачье, невероятная афера»
Александр Усик назвал аферой бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«Дерьмо собачье. Ничего об этом не думаю. Это невероятная афера. Ничего об этом не думаю, о «Жадном пузе» не думаю.
Мне без разницы. Хотелось бы с ним побоксировать, но мне кажется, что он меня побаивается», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.
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