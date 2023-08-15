Усик – о бое Нганну и Фьюри: «Дерьмо собачье, невероятная афера»

Александр Усик назвал аферой бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Дерьмо собачье. Ничего об этом не думаю. Это невероятная афера. Ничего об этом не думаю, о «Жадном пузе» не думаю.

Мне без разницы. Хотелось бы с ним побоксировать, но мне кажется, что он меня побаивается», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе .

Аспинэлл поможет Фьюри подготовиться к Нганну: «У меня нет привязанности к Фрэнсису»

Аспинэлл – о шансах Нганну против Фьюри: «Тайсон впереди по навыкам на целую вселенную, но Фрэнсис может его нокаутировать»