Аспинэлл поможет Фьюри подготовиться к Нганну: «У меня нет привязанности к Фрэнсису»

Том Аспинэлл будет тренироваться с Тайсоном Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.

«Я в самом деле собираюсь помочь . Ну, у меня нет привязанности к .

Мы не знакомы, вот в чем проблема. Я вообще-то никогда с ним не встречался, не шучу», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.

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