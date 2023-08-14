Аспинэлл поможет Фьюри подготовиться к Нганну: «У меня нет привязанности к Фрэнсису»
Том Аспинэлл будет тренироваться с Тайсоном Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.
«Я в самом деле собираюсь помочь Тайсону Фьюри. Ну, у меня нет привязанности к Фрэнсису Нганну.
Мы не знакомы, вот в чем проблема. Я вообще-то никогда с ним не встречался, не шучу», – сказал тяжеловес UFC Том Аспинэлл.
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