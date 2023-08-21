Джефф Монсон: «Был бы очень горд, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА России»

Монсон заявил, что готов заменить Емельяненко на посту президента Союза ММА.

«Я пока не знаю, какие были причины, по которым Федор покинул свою должность. Но я очень надеюсь, что он продолжит поддерживать российский спорт, ММА в России. Потому что он легенда. Люди его уважают.

Человек, который придет на место президента Союза ММА, должен иметь хороший опыт в спорте. Я думаю, что есть несколько хороших кандидатов на эту должность. Был бы очень горд, если бы меня выдвинули на пост президента Союза ММА. Но, если быть честным, некоторые кандидаты будут лучше, чем я. Потому что я плохо говорю по-русски», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

Напомним, что Федор Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году до октября 2018. В прошлому году он вернулся на должность, но покинул ее несколько дней назад.

Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России (РИА)

Монсон – о Емельяненко: «Я бы не хотел, чтобы Федор снова дрался»