Емельяненко – о приостановке аккредитации Союза ММА России: «Направили письмо в Министерство спорта»

Теги MMA Федор Емельяненко Министерство спорта России Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко прокомментировал решение приостановить аккредитацию Союза ММА России.

«Да, действительно, аккредитацию приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры», – сказал президент Союза MMA России Федор Емельяненко.

Ранее стало известно, что Минспорт приостановил аккредитацию организации после гибели 16-летнего бойца.

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3 комментария

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margincall
Фёдор заговорил как трушный депутат-бюрократ от партии власти. Браво легенда. Поветкина пристройте тоже к себе, а то его снова в бокс потянуло, совсем тяжко стало)))
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Мага осторожный
Действительно, ничего страшного же не произошло
+2
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+2
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Cyborg Deniz
приостановили на 3 месяца... мелочь какая! письмо отправили! Федя, получается, вообще никакого влияния не имеет? ни во что не ставят?
0
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