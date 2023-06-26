Емельяненко – о приостановке аккредитации Союза ММА России: «Направили письмо в Министерство спорта»

Федор Емельяненко прокомментировал решение приостановить аккредитацию Союза ММА России.

«Да, действительно, аккредитацию приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры», – сказал президент Союза MMA России Федор Емельяненко.

Ранее стало известно, что Минспорт приостановил аккредитацию организации после гибели 16-летнего бойца.

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