Емельяненко – о приостановке аккредитации Союза ММА России: «Направили письмо в Министерство спорта»
Федор Емельяненко прокомментировал решение приостановить аккредитацию Союза ММА России.
«Да, действительно, аккредитацию приостановили на три месяца. На прошлой неделе мы направили письмо в Министерство спорта с просьбой разъяснить, за что именно применили такие меры», – сказал президент Союза MMA России Федор Емельяненко.
Ранее стало известно, что Минспорт приостановил аккредитацию организации после гибели 16-летнего бойца.
В Приамурье возбудили уголовное дело после гибели 16-летнего бойца на турнире по ММА
Союз ММА проверит обстоятельства гибели 16-летнего бойца на турнире в Приамурье
3 комментария