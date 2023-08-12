Монсон – о Емельяненко: «Я бы не хотел, чтобы Федор снова дрался»

Монсон прокомментировал слухи о возможном поединке между Тайсоном и Емельяненко.

«Майк Тайсон и Федор Емельяненко – оба легенды. Федор – лучший тяжеловес всех времен. Их бой был бы, конечно, зрелищным, но если быть честным, я бы не хотел, чтобы он снова дрался. Хочу запомнить его таким, каким он был на заре своей карьеры.

Я бы хотел, чтобы на правах легенды Федор популяризировал спорт в России и помогал другим. Он лучший из лучших, ему нечего доказывать, это точно», – заявил боец MMA Джефф Монсон.

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