Емельяненко – о трагедии в Белогорске: «25 июня мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров и организаторов соревнований»

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко высказался о трагедии с гибелью подростка.

«Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным. К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжелых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств.

Мы, как спортивные функционеры, постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провел внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте организации. А на ближайшей отчетно-выборной конференции, которая пройдет 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров и организаторов соревнований», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

4 июня в Белогорске (Амурская область) прошел Открытый Кубок по смешанным единоборствам. 16-летний Богдан Пушкарев вышел на бой без специального шлема, предусмотренного правилами проведения подобных соревнований. В результате поединка юноша получил травму, несовместимую с жизнью.

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