Емельяненко – о трагедии в Белогорске: «25 июня мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров и организаторов соревнований»

Теги MMA Федор Емельяненко Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко высказался о трагедии с гибелью подростка.

«Трагедия, произошедшая в Белогорске, никого не оставила равнодушным. К сожалению, ни один спортсмен ни в одном виде спорта не застрахован от несчастного случая. История спорта знает огромное количество смертельных случаев и тяжелых травм, которые произошли из-за стечения обстоятельств.

Мы, как спортивные функционеры, постоянно ужесточаем правила для безопасности каждого спортсмена. Именно поэтому Союз ММА России провел внутреннее расследование, с результатами которого вы с можете ознакомиться на официальном сайте организации. А на ближайшей отчетно-выборной конференции, которая пройдет 25 июня, мы обсудим ужесточение правил, касающихся лицензирования судей, тренеров и организаторов соревнований», – заявил президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

4 июня в Белогорске (Амурская область) прошел Открытый Кубок по смешанным единоборствам. 16-летний Богдан Пушкарев вышел на бой без специального шлема, предусмотренного правилами проведения подобных соревнований. В результате поединка юноша получил травму, несовместимую с жизнью.

Владимир Минеев: «Хотелось бы больше участия Федора Емельяненко в жизни смешанных единоборств в России»

Гаджиев про намерение Федора Емельяненко запретить поп-ММА: «Это потеря времени, и где-то даже репутации»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GaasJT
Так если НИКТО не застрахован, то наведи порядок в своей лиге, прежде чем другим на это пинать) Типичный чинуш
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
стригоньяненко - типичный совковый депутат: пока гром не грянет мужик не перекрестится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
ещё бы брата защитил от потенциального убийства каким-нибудь блогеров в ринге.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий