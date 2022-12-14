Владимир Минеев: «Хотелось бы больше участия Федора Емельяненко в жизни смешанных единоборств в России»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе прокомментировал деятельность на посту главы .

«Федор Владимирович вернулся к тому, чтобы руководить федерацией смешанных боевых единоборств [Союзом ММА России]. Хотелось бы больше его участия в жизни смешанных единоборств.

Он развивает свой клуб [Fedor Team], успешно занимается своими бойцами. Успешный клуб, успешно выступает, но нас гораздо больше, чем парней в его клубе. Мы все начали заниматься единоборствами, глядя на его бои.

Он был кумиром миллионов. И сейчас, когда выстроена такая большая структура, как Союз ММА, нам бы, наверное, его как президента хотелось бы видеть чаще», – сказал Минеев.

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