Стерлинг – о решении судьи остановить бой: «Это было странно. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг не согласен с решением остановить его бой с Шоном О’Мэлли.

«Это была странная остановка. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться, но такова игра. Все сводится к решению судьи, которое от меня не зависит. Я не должен был форсировать события во втором раунде, это на моей совести», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг проиграл нокаутом О’Мэлли и лишился чемпионского пояса.

Алджамейн Стерлинг: «Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш»

Стерлинг – о проигрыше титула: «Я уже улетал в нокаут, а затем становился чемпионом»

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7 комментариев

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GreenUfa
Очухался, начал искать отмазки
+11
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Мурад Сабиев
То, что ты был чемпионом-вот что было странно
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градус ненависти
Завтра скажет что выиграл
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Кидар
🤡
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BurBon
Странно было, когда тебе нарисовали победу в реванше с Яном. Повисел пару раундов на спине, при этом абсолютно никакого дамага не нанес, а в конце думал уже как бы выжить, за это пояс не дают, но там дали и все понимают почему. Теперь ему на смену пришел другой бумажный клоун.
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Геннадий Мясковский
Когда ты хлопал глазами и играл на публику после колена Яна, ты тоже был в сознании и двигался, кловн
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Фикиск Фусов
Чертополох
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