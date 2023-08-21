Стерлинг – о решении судьи остановить бой: «Это было странно. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться»

Алджамейн Стерлинг не согласен с решением остановить его бой с Шоном О’Мэлли.

«Это была странная остановка. Я был в сознании, двигался, пытался уклоняться, но такова игра. Все сводится к решению судьи, которое от меня не зависит. Я не должен был форсировать события во втором раунде, это на моей совести», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, что Стерлинг проиграл нокаутом О’Мэлли и лишился чемпионского пояса.

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