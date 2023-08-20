Стерлинг – о проигрыше титула: «Я уже улетал в нокаут, а затем становился чемпионом»

Алджамейн Стерлинг заявил, что проигрыш нокаутом Шону О’Мэлли не стал для него потрясением.

«Я и раньше проигрывал, улетал в нокаут, но вернулся и стал чемпионом UFC. Не удивляйтесь, если я снова вернусь на эту позицию и возьму пояс», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг – о переходе в полулегкий вес: «Если меня так поймал О’Мэлли, то что бы сделал Волкановски?»

О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян