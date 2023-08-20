Стерлинг – о проигрыше титула: «Я уже улетал в нокаут, а затем становился чемпионом»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что проигрыш нокаутом Шону О’Мэлли не стал для него потрясением.

«Я и раньше проигрывал, улетал в нокаут, но вернулся и стал чемпионом UFC. Не удивляйтесь, если я снова вернусь на эту позицию и возьму пояс», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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1 комментарий

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Олег Ринкевич
как говорится "на бумаге - Лев Толстой...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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