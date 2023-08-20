Стерлинг – о переходе в полулегкий вес: «Если меня так поймал О’Мэлли, то что бы сделал Волкановски?»

Алджамейн Стерлинг заявил, что пересмотрит решение о переходе в полулегкий вес.

«Конечно, нужно все обдумать. Потому что, если Шон меня так поймал, не представляю, что бы сделал ?

Так что мне предстоит покопаться в себе. Но как уже сказал ранее, я уже падал, но каждый раз поднимался», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон намного лучше, чем я думал»

Шон О’Мэлли: «Это лишь начало моей эры. Буду править до 2035-го»