Стерлинг – о переходе в полулегкий вес: «Если меня так поймал О’Мэлли, то что бы сделал Волкановски?»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг заявил, что пересмотрит решение о переходе в полулегкий вес.

«Конечно, нужно все обдумать. Потому что, если Шон меня так поймал, не представляю, что бы сделал Волкановски?

Так что мне предстоит покопаться в себе. Но как уже сказал ранее, я уже падал, но каждый раз поднимался», – сказал бывший чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

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4 комментария

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Висита Эльмурзаев
Респект Стерлингу, Конор на его месте кричал бы, что остановка была преждевременная
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<~Inter~>
А до боя были мысли, что есть шанс против Волка?
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SGambler
Ответ <~Inter~>
А до боя были мысли, что есть шанс против Волка?
Ну думаю он и сам понимал, что шансов не много, но попытаться же можно было, от поражения он практически ничего не терял, а вдруг повезет и как-то удастся стать двойным чемпом. Тем более ему все равно сложно в этот вес влезать.
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Алексей Тихий
Волкановски по тебе
потоптался бы,негрила.
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