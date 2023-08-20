Казбек Сагын: «Пудель розовый удивил»
Чемпион NAIZA Казбек Сагын поделился своим впечатлением от победы Шона О’Мелли в бою за титул UFC против Алджамейна Стерлинга:
«Пудель розовый, конечно, удивил»
Шон нокаутировал соперника во втором раунде.
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