Алджамейн Стерлинг: «Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш»

Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение от Шона О’Мэлли.

«Я очень сильно хочу снова подраться с О’Мэлли. Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе .

В главном событии UFC 292 в Бостоне Стерлинг проиграл О’Мэлли нокаутом и лишился чемпионского пояса.

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