Алджамейн Стерлинг: «Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение от Шона О’Мэлли.

«Я очень сильно хочу снова подраться с О’Мэлли. Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

В главном событии UFC 292 в Бостоне Стерлинг проиграл О’Мэлли нокаутом и лишился чемпионского пояса.

О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян

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13 комментариев

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Костя Кот
забавно, что за 20 секунд до финиша, Шон упал, и Стерлинг хотел его заодеялить, но не смог. тем ценнее победа! браво Шон!
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Код да Винчи
Это тебе не профибокс, с его обязательными контрактными реваншами.
+6
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+6
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Чигорин
Да чем заслужил-то ? Картофельный чемпион...был.
+7
-3
+4
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dreamstep
Думаю Дана счастлив что Алджо потерял пояс, и никакого незамедлительного реванша не будет.
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Фикиск Фусов
Больше Аллжамейна в стойке не увидим.
+3
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+3
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СвинопаС
Ожидаю много слезных вью от ершика
+2
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DonaldBrashear 2.0
ага, конечно, только избавились от непопулярного чемпиона, который и денег не приносил и интересных боев не устраивал, никто ему реванш не даст.
Следующие в очереди Сэндхаген - просто чумовой бой может получиться с Шоном, крутые удары, красота будет.
Ну или реванш с Верой для Шона, но там тоже так, не особо интересно, но глянуть можно во втором по значимости бою в карде.
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Тимур Кокоев
Надеюсь этого никогда больше не будет
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уличный иуда
Своему дружку, Ледоколу Курткошвилли местечко перехотелось уступать?)
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Alex_V_G
Ну, нужно здоровье поправить, сам понимаешь, а ты пока с кем нибудь подерись из топов.
Будем надеяться, что Шон не будет брать пример со Стерлинга.
Кстати, может быть есть смысл устроить бой Яна против Стерлинга.
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MaitreML
пффф,незамедлительно забыл о своём дружке мерапе.алчный фундукмастер.
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Viktor Morosow
вот как может самоувереность к проигрышу привести 🤣
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Олег Ринкевич
велосипедист обнаглел
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