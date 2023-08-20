Алджамейн Стерлинг: «Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш»
Алджамейн Стерлинг прокомментировал поражение от Шона О’Мэлли.
«Я очень сильно хочу снова подраться с О’Мэлли. Надеюсь, я заслужил право на незамедлительный реванш», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
В главном событии UFC 292 в Бостоне Стерлинг проиграл О’Мэлли нокаутом и лишился чемпионского пояса.
О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян
Двалишвили – о поражении Стерлинга: «Очередная ранняя остановка»
Следующие в очереди Сэндхаген - просто чумовой бой может получиться с Шоном, крутые удары, красота будет.
Ну или реванш с Верой для Шона, но там тоже так, не особо интересно, но глянуть можно во втором по значимости бою в карде.
Будем надеяться, что Шон не будет брать пример со Стерлинга.
Кстати, может быть есть смысл устроить бой Яна против Стерлинга.