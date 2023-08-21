Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли снова победит Стерлинга, то я отлуплю его тощий зад в поединке за пояс»

Мераб Двалишвили заявил, что хочет подраться за титул с Шоном О’Мэлли.

«Если Шон О’Мэлли прикончит Алджамейна в матче-реванше, то я хочу отлупить его тощую задницу в поединке за пояс!» – заявил боец UFC Мераб Двалишвили.

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