Мераб Двалишвили: «Если О’Мэлли снова победит Стерлинга, то я отлуплю его тощий зад в поединке за пояс»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили заявил, что хочет подраться за титул с Шоном О’Мэлли.

«Если Шон О’Мэлли прикончит Алджамейна в матче-реванше, то я хочу отлупить его тощую задницу в поединке за пояс!» – заявил боец UFC Мераб Двалишвили.

Абсурд на UFC 292: издевательства от наследника Конора, 30-24 на судейских записках и ни одного тейкдауна от Стерлинга

Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Nikolaev
я считаю, что этот бой и должен быть следующий. А Стрелинг может с Верой подраться. Послужной список защит так себе: 2 спорных боя с Яном, пенс Дилашоу и пенс Сехудо.. Какой немедленный реванш?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
botev
топ-аналитика, как всегда от Двалишвили
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
feanor
А вот, что на самом деле написал Мераб:
If Sean O’Malley ducks Aljo for a rematch then I want to beat his skinny ass for the Belt!
Перевод уровня гта сан-андреас, смысл полностью искажен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ Pavel Nikolaev
я считаю, что этот бой и должен быть следующий. А Стрелинг может с Верой подраться. Послужной список защит так себе: 2 спорных боя с Яном, пенс Дилашоу и пенс Сехудо.. Какой немедленный реванш?
От Веры можно на глушняк отлететь без всяких " ранних остановок "
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Топильский
Ответ Игорь Пичугин
Потом более боя заходит в комнату Шон ОМэлли! А Мераб лёжа в постели с женой Шона говорину заходы Балтунышка!
чего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий