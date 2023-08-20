Двалишвили – о поражении Стерлинга: «Очередная ранняя остановка»
Мераб Двалишвили считает ранней остановку в поединке между Стерлингом и О’Мэлли.
«Очередная ранняя остановка! Молюсь, чтобы Марк Годдард больше никогда не попадался мне и моим одноклубникам.
Мы БОЙЦЫ! Позвольте нам сражаться до конца», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.
В главном событии UFC 292 в Бостоне О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена.
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