Двалишвили – о поражении Стерлинга: «Очередная ранняя остановка»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили считает ранней остановку в поединке между Стерлингом и О’Мэлли.

«Очередная ранняя остановка! Молюсь, чтобы Марк Годдард больше никогда не попадался мне и моим одноклубникам.

Мы БОЙЦЫ! Позвольте нам сражаться до конца», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили.

В главном событии UFC 292 в Бостоне О’Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом промоушена.

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Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

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27 комментариев

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s3mp3riuv3nis
Полностью согласен! Рефери должен был дать добить стерлинга так, чтобы он стал овощем)
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Люблю Марго Робби
Удары головой о лёд не прошли даром для носорога
+30
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Fan of Sport
На мой взгляд вовремя остановил бой судья, не рано и не поздно. Поздравляю Шона, идеальный удар.
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Диономис
Он еще дышал!)
+9
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s3mp3riuv3nis
Ответ закрыт по беспределу
А мнение самого Стерлинга спрашивал?
спрашивал конечно, но стерлинг что-то мычал нечленораздельное, не понимал где он, кто он и что это за грузин с барсеткой рядом с ним)
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Abdu5555
Ответ s3mp3riuv3nis
Полностью согласен! Рефери должен был дать добить стерлинга так, чтобы он стал овощем)
тоже согласен
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закрыт по беспределу
А мнение самого Стерлинга спрашивал?
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Иса Умаров
что этот индеец несёт? грузяшка
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<~Inter~>
Ответ Артёëм
Шон-красавчик! Но, я согласен, остановка была ранняя, Стерлинг был в активной защите...
не было там никакой активной защиты. Ему дали достаточно времени, а он продолжил ловить удары своей головой
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Максим Новиков
Годдард блестяще сработал. Он давал Стерлингу как минимум две попытки перейти в активную защиту
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Сергей К
Стерлинг вставать не особо хотел. Всё было ясно после удара...
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Аморалинни
Согласен
Надо было дать сахарку время на то, чтобы все выбил из актера
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dreamstep
Ну да, надо было чтоб твоего шоколадного друга вырубили наглухо. Он уже лежал в пассивной защите.
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GaasJT
🤡
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zzzeeerrrooo
Раньше он бы в него просто с ноги влетел и карьера любителя залежать резко сократилась
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Alex_V_G
Стерлинг на живот уже переворачивается, может быть хотел затылом удары поймать. По обработанной схеме. Остановили вовремя.
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konstantin khmel
Нужно было провести фаталити в стиле мортал комбат, видимо
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Мераб на клоуне конечно. Стерлинг съел полтора десятка ударов на спине с бошкой в канвас. Конечно надо продолжать
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Breaking news today
Ответ justburn
"Очередная ранняя остановка, я после первого раунда ничего опасного не видел" - Мераб Ледокол после боя с Сахарком
Если этот бой состоится Мераб его переедет.
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justburn
Ответ Breaking news today
Если этот бой состоится Мераб его переедет.
вряд ли
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SR4_Ali
Ответ s3mp3riuv3nis
спрашивал конечно, но стерлинг что-то мычал нечленораздельное, не понимал где он, кто он и что это за грузин с барсеткой рядом с ним)
Грузин с барсеткой 😂😂😂😂
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justburn
"Очередная ранняя остановка, я после первого раунда ничего опасного не видел" - Мераб Ледокол после боя с Сахарком
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