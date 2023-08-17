Шон О’Мэлли: «Представьте, как глупо будет выглядеть Стерлинг, когда я вырублю его»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли высказался о поединке с Алджамейном Стерлингом.

«Мне плевать, что обо мне говорят другие. На меня это никак не влияет. Мне даже нравится, что в меня никто не верит – я не чувствую никакого давления.

Стерлинг – лучший боец в истории дивизиона. Он идет на серии из девяти побед и говорит, что я не заслужил титульный шанс.

Представьте, как глупо он будет выглядеть, когда я вырублю его», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Поединок между О’Мэлли и Стерлингом состоится в главном событии UFC 292. Турнир пройдет в Бостоне, штат Массачусетс.

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1 комментарий

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Джавез Тилл
Давай Сахаридзе, тащи!
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