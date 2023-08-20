Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между и Шоном О’Мэлли.

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом .

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?