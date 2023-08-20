Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.

Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?

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22 комментария

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Flasher_
Так спокойно пошёл добивать, прям как я на работу к 9 утра)))
+22
-1
+21
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Rjcnbr
Смешной, конечно, путь к чемпионству, но в это случае плевать как-то. О’Мальный - молодец
+14
-1
+13
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DonaldBrashear 2.0
красиво все сделал, по классике, вытянул на себя - дал промахнуться, и четко зарядил в бороду, добить - уже дело техники было.

Шон красавчик, наказанием для Стерлинга удовлетворен.

Хотя понимаю, что оба парня тут хорошие ребята, просто чтобы подогреть интересе к себе и к бою, могут нести чушь, но оба адекватные очень, умные довольно.
+9
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+9
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Прогноз Черданцева
Ответ Джавез Тилл
Он Петра тоже раскатал 😂😂
А ты умыться не пробовал?))))
+5
-1
+4
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Isa Babaev
А теперь вспомните как петя и его фанаты его клоуном называли
+4
-1
+3
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justburn
Ответ Trash Talking
У ОМэйли некоторые победы сомнительные, но всё равно как человек он больше заслужил быть чемпионом. Помню, когда он еще только начинал зажигать в ЮФС, Шон снимал видео, где ходил по магазинам и просто раздавал людям деньги.
Он прикольно тролил Стерлинга - был гайд как стать чемпионом (где он стоял на коленях) .
+3
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+3
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Trash Talking
У ОМэйли некоторые победы сомнительные, но всё равно как человек он больше заслужил быть чемпионом. Помню, когда он еще только начинал зажигать в ЮФС, Шон снимал видео, где ходил по магазинам и просто раздавал людям деньги.
+3
-2
+1
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<~Inter~>
тайминг у Шона потрясающий
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justburn
Сахарок лучший!
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Диономис
В очередной раз борец не полез за ногой, будучи почти добитым. Например, как Чендлер против Гэджи.
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dreamstep
Контрудар в стойке был прямо из учебника по классике, и максимально четко в цель. Круто получилось )
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Сергей К
Брутальный удар, да и само добивание.
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GaasJT
Стерлинг на конференции такой уверенный был) уже победу в кармане держал 😅😅😅
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Иса Умаров
шикарный контрудар на отходе. просто загляденье.
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justburn
Ответ Flasher_
Так спокойно пошёл добивать, прям как я на работу к 9 утра)))
Так с его ричем, он все удары так принимал, кроме Петра.
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San9
Ответ Isa Babaev
А теперь вспомните как петя и его фанаты его клоуном называли
А теперь вспомни как хейтеры Петра называли Стерлинга настоящим чемпом и что он раскатает сахарка
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