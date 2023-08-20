Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли
В главном событии UFC 292 в Бостоне состоялся бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
О’Мэлли нокаутировал Стерлинга во втором раунде и стал новым чемпионом UFC.
Шон О’Мэлли был на 11-м месте, но победил Яна и получил титульник. Он действительно так хорош?
Шон красавчик, наказанием для Стерлинга удовлетворен.
Хотя понимаю, что оба парня тут хорошие ребята, просто чтобы подогреть интересе к себе и к бою, могут нести чушь, но оба адекватные очень, умные довольно.