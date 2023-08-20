О’Мэлли вызвал Веру: Марлон нанес Шону единственное поражение в карьере

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли вызвал на бой Марлона Веру.

В Бостоне (Массачусетс) завершился турнир UFC 292, в главном событии которого прошел поединок за титул в легчайшем весе.

Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и забрал пояс в категории до 61 кг. В октагоне О’Мэлли заявил, что первый бой в статусе чемпиона хочет провести против Марлона Веры в декабре 2023 года.

Напомним, что Вера нанес единственное поражение в карьере: в августе 2020 года Марлон победил техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли

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3 комментария

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Давид Кочинян
Тогда сам дай реванш Петру в случае победы 😀 Вера жесткий тип, но Шон с момента их боя прогрессировал сильнее. Заберёт уверенно 🤔
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Ron Weasley
Ответ Давид Кочинян
Тогда сам дай реванш Петру в случае победы 😀 Вера жесткий тип, но Шон с момента их боя прогрессировал сильнее. Заберёт уверенно 🤔
Чтобы Петру дать реванш, Петя надо как минимум три боя выиграть подряд
+2
-1
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SGambler
Ответ Давид Кочинян
Тогда сам дай реванш Петру в случае победы 😀 Вера жесткий тип, но Шон с момента их боя прогрессировал сильнее. Заберёт уверенно 🤔
С какой стати Пете идущему на такой серии титульник?
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