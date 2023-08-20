О’Мэлли вызвал Веру: Марлон нанес Шону единственное поражение в карьере
Шон О’Мэлли вызвал на бой Марлона Веру.
В Бостоне (Массачусетс) завершился турнир UFC 292, в главном событии которого прошел поединок за титул в легчайшем весе.
Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга во втором раунде и забрал пояс в категории до 61 кг. В октагоне О’Мэлли заявил, что первый бой в статусе чемпиона хочет провести против Марлона Веры в декабре 2023 года.
Напомним, что Вера нанес единственное поражение в карьере: в августе 2020 года Марлон победил техническим нокаутом.
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