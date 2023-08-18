О’Мэлли – о Двалишвили: «Его знают его, только потому что я дал ему куртку»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли пошутил об известности Мераба Двалишвили.

«Единственная причина, по которой люди вообще знают Мераба, это потому что я дал ему свою куртку. Вот и все. Серьезно, это даже не шутка», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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3 комментария

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Вячеслав Тотров
ну тут Шон ошибается- первое признание к Мерабу пришло,когда он проиграл нокаутом льду
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Валерий Золотарев
«Его знают его». Туфтулогический заголовок.
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clearsky
Он так и не вернул ему куртку? Некрасиво с его стороны
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