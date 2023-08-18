О’Мэлли – о Двалишвили: «Его знают его, только потому что я дал ему куртку»

Шон О’Мэлли пошутил об известности Мераба Двалишвили.

«Единственная причина, по которой люди вообще знают , это потому что я дал ему свою куртку. Вот и все. Серьезно, это даже не шутка», – сказал претендент на титул в легчайшем весе Шон О’ .

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