О’Мэлли – о Двалишвили: «Его знают его, только потому что я дал ему куртку»
Шон О’Мэлли пошутил об известности Мераба Двалишвили.
«Единственная причина, по которой люди вообще знают Мераба, это потому что я дал ему свою куртку. Вот и все. Серьезно, это даже не шутка», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Сехудо вызвал Двалишвили: «Хочу вернуть титул, поэтому мне нужен Мераб»
Малыхин – про спор с Двалишвили: «Я перевожу ему деньги. Ян шутил, когда говорил не отдавать долг»
3 комментария