Шон О’Мэлли: «Алджо будет биться за пояс «Шуги», чувствую себя главной звездой»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что считает себя главной звездой турнира UFC 292.

«Да, я чувствую, что Алджо будет биться за пояс «Шуги», однозначно считаю себя главной звездой, это очевидно.

Но мне все равно нужно выйти и вырубить Стерлинга, продолжать становиться лучше и расти. Семь людей болеет за Алджо, жалкое зрелище», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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