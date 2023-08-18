Шон О’Мэлли: «Алджо будет биться за пояс «Шуги», чувствую себя главной звездой»
Шон О’Мэлли заявил, что считает себя главной звездой турнира UFC 292.
«Да, я чувствую, что Алджо будет биться за пояс «Шуги», однозначно считаю себя главной звездой, это очевидно.
Но мне все равно нужно выйти и вырубить Стерлинга, продолжать становиться лучше и расти. Семь людей болеет за Алджо, жалкое зрелище», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
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