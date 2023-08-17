Монсон выступил против боя Емельяненко и Тайсона: «Пусть лучше Федор служит на благо русского народа»
Джефф Монсон выступил против боя между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.
«Считаю, что Федору не нужно возвращаться и выступать, драться с Майком Тайсоном. Ему нужно сохранить свое наследие, он большой спортсмен и чемпион.
Думаю, будет гораздо лучше, если он будет обучать детей, служить на благо русского народа. Но возвращаться в спорт не нужно», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном
Думает о смерти и ведет подкаст, куда приходил Хасбик. Как сейчас живет Майк Тайсон?
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