Монсон выступил против боя Емельяненко и Тайсона: «Пусть лучше Федор служит на благо русского народа»

Джефф Монсон выступил против боя между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Считаю, что не нужно возвращаться и выступать, драться с . Ему нужно сохранить свое наследие, он большой спортсмен и чемпион.

Думаю, будет гораздо лучше, если он будет обучать детей, служить на благо русского народа. Но возвращаться в спорт не нужно», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

Думает о смерти и ведет подкаст, куда приходил Хасбик. Как сейчас живет Майк Тайсон?