Монсон выступил против боя Емельяненко и Тайсона: «Пусть лучше Федор служит на благо русского народа»

Теги Майк Тайсон Федор Емельяненко Джефф Монсон Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон выступил против боя между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Считаю, что Федору не нужно возвращаться и выступать, драться с Майком Тайсоном. Ему нужно сохранить свое наследие, он большой спортсмен и чемпион.

Думаю, будет гораздо лучше, если он будет обучать детей, служить на благо русского народа. Но возвращаться в спорт не нужно», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

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5 комментариев

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Мага осторожный
одни служители народа куда не плюнь, только что-то в основном народ так себе живёт
+2
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Дмитрий Иванов
Ответ Мага осторожный
одни служители народа куда не плюнь, только что-то в основном народ так себе живёт
да не говори,а как на сво ехать к служителей 10 отмазок)
+2
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Евгений Цыбульников
Поздновато уже сохранять наследие, при всем уважении к пиковому Федору
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interested
Последнее десятилетие Фёдор ускоренно деградирует; предполагаемое "шоу" с Тайсоном будет последней каплей в чаше его унижения .
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