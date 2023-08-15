Дацик призвал Тактарова и Монсона опасаться пожилых людей: «Вас забьют, если после вашего боя поднимут пенсионный возраст»

Теги Олег Тактаров Джефф Монсон Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик пошутил о поединке Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Вам много лет, вы великие бойцы. Но если в Госдуме посмотрят это противостояние и поднимут пенсионный возраст, наши пенсионеры вас забьют. Будьте осторожны, вы в большой опасности», – сказал Вячеслав Дацик.

Напомним, что 18 августа Джефф Монсон и Олег Тактаров подерутся по правилам бокса.

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3 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ну это топ)) Дацик красава)
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Игорь Пичугин
Да не побьют. Наши пенсионеры самы терпеливый пенсионеры в мире.
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Костя Кот
дацик оказался самым адекватным в российском мма пространстве. на удивление
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