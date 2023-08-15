Дацик призвал Тактарова и Монсона опасаться пожилых людей: «Вас забьют, если после вашего боя поднимут пенсионный возраст»
Вячеслав Дацик пошутил о поединке Олега Тактарова и Джеффа Монсона.
«Вам много лет, вы великие бойцы. Но если в Госдуме посмотрят это противостояние и поднимут пенсионный возраст, наши пенсионеры вас забьют. Будьте осторожны, вы в большой опасности», – сказал Вячеслав Дацик.
Напомним, что 18 августа Джефф Монсон и Олег Тактаров подерутся по правилам бокса.
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