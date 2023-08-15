Дацик призвал Тактарова и Монсона опасаться пожилых людей: «Вас забьют, если после вашего боя поднимут пенсионный возраст»

Вячеслав Дацик пошутил о поединке Олега Тактарова и Джеффа Монсона.

«Вам много лет, вы великие бойцы. Но если в Госдуме посмотрят это противостояние и поднимут пенсионный возраст, наши пенсионеры вас забьют. Будьте осторожны, вы в большой опасности», – сказал .

Напомним, что 18 августа и подерутся по правилам бокса.

Тактаров – о словах про Федора: «Повторюша – дядя Хрюша» – это офигенно, смешно и мило»

Тактаров – о знакомстве с Тарантино: «Он был на премьере «15 минут славы» и поздоровался со мной»