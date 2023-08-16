Боксер Джонсон – о критике из-за смены имени: «Мнение других меня абсолютно не волнует»

Теги Кевин Джонсон бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Кевин Джонсон отреагировал на критику из-за смены имени в честь Владимира Путина.

«Сердце вдохновляет меня больше всего. Если кто-то хочет сказать мне: «Ты тупой! Для чего ты это делаешь? Нам не нравится путь, который ты выбрал», пусть говорят. Мнение других меня абсолютно не волнует. Для меня важны слова только моей семьи, друзей, а они поддерживают это решение», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

Напомним, что Джонсон 18 августа подерется с россиянином Марком Петровским. Поединок пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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