Боксер Джонсон – о критике из-за смены имени: «Мнение других меня абсолютно не волнует»

Кевин Джонсон отреагировал на критику из-за смены имени в честь Владимира Путина.

«Сердце вдохновляет меня больше всего. Если кто-то хочет сказать мне: «Ты тупой! Для чего ты это делаешь? Нам не нравится путь, который ты выбрал», пусть говорят. Мнение других меня абсолютно не волнует. Для меня важны слова только моей семьи, друзей, а они поддерживают это решение», – заявил американский боксер Кевин Джонсон.

Напомним, что Джонсон 18 августа подерется с россиянином Марком Петровским. Поединок пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Американский боксер взял отчество в честь Путина и получает паспорт РФ. Кевин Владимирович Джонсон!

Кевин Джонсон: «Когда вижу белых девушек – это конец»