О’Мэлли готов поспорить со Стерлингом на $100 на тейкдауны: «Для Алджо это серьезные деньги»

Теги легчайший вес UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг UFC 292 Стерлинг - О'Мэлли Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли готов заплатить Алджамейну Стерлингу, если тот проведет успешный тейкдаун.

«Да, 100 долларов – это серьезные деньги для Алджо, так что если он сможет перевести меня, я дам ему их, без проблем», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли состоится в ночь на 20 августа в Бостоне (Массачусетс).

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