О’Мэлли готов поспорить со Стерлингом на $100 на тейкдауны: «Для Алджо это серьезные деньги»
Шон О’Мэлли готов заплатить Алджамейну Стерлингу, если тот проведет успешный тейкдаун.
«Да, 100 долларов – это серьезные деньги для Алджо, так что если он сможет перевести меня, я дам ему их, без проблем», – сказал претендент на титул UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.
Напомним, что бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли состоится в ночь на 20 августа в Бостоне (Массачусетс).
Стерлинг обвинил О’Мэлли в трусости: «Он не живет в одном отеле с бойцами, избегает меня»
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