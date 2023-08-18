О’Мэлли готов поспорить со Стерлингом на $100 на тейкдауны: «Для Алджо это серьезные деньги»

Шон О’Мэлли готов заплатить Алджамейну Стерлингу, если тот проведет успешный тейкдаун.

«Да, 100 долларов – это серьезные деньги для Алджо, так что если он сможет перевести меня, я дам ему их, без проблем», – сказал претендент на титул в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

Напомним, что бой и О’Мэлли состоится в ночь на 20 августа в Бостоне (Массачусетс).

Стерлинг обвинил О’Мэлли в трусости: «Он не живет в одном отеле с бойцами, избегает меня»