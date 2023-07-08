Сехудо вызвал Двалишвили: «Хочу вернуть титул, поэтому мне нужен Мераб»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо вызвал на бой Мераба Двалишвили.

«Мераб – мой лучший вариант вернуться к титулу. С ним тоже никто не хочет драться. Я говорю: «Я буду биться с ним. Отдайте его мне».

Я здесь, чтобы вернуть мой титул. Поэтому я хочу Мераба. Даже если это будет пятираундовый бой.

Если они хотят это сделать, то ничего не имею против. Я побью его, знаю, что готов к пятираундовому бою снова», – сказал бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион Генри Сехудо.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
где-то в шанхае вздрогнул китаец
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