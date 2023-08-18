Стерлинг обвинил О’Мэлли в трусости: «Он не живет в одном отеле с бойцами, избегает меня»

Алджамейн Стерлинг заявил, что Шон О’Мэлли боится его.

«В чем угроза Шона? Не знаю, он не живет в одном отеле с бойцами, избегает меня, не хочет смотреть мне в глаза.

Что есть, то есть. Еще пара дней и я надеру задницу этому халявщику», – сказал чемпион в легчайшем весе .

Стерлинг признался, что ставит на свои бои: «Я гружу на себя каждый раз»

Шон О’Мэлли: «Представьте, как глупо будет выглядеть Стерлинг, когда я вырублю его»