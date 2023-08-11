Владимир Хрюнов: «UFC хотят провести поединок Федора и Тайсона в ОАЭ вместе с боем Маска и Цукерберга»

Теги Майк Тайсон Владимир Хрюнов UFC Федор Емельяненко бокс Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Федор Емельяненко - Тайсон Бокс/MMA/UFC

Бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона может пройти под эгидой UFC.

«Ночью разговаривал с матчмейкером UFC, Дана Уайт хочет провести бой Илона Маска против Марка Цукерберга и бой Емельяненко – Тайсон в Арабских Эмиратах.

Бокс? Отлично, это величество Емельяненко и вид спорта, понятный всем зрителям. Майк Тайсон точно не будет бороться, он — чистый боксер», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном

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10 комментариев

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Karpins
Так Федя уже и про бой Джейка Пола и Диаза высказался.
Ищет с кем бы денежный бой провести 🤦🏻‍♂️.

Федор Емельяненко высказался про поединок Джейка Пола и Нейта Диаза.

Боец ММА Федор Емельяненко посчитал, что Джейк ищет себе удобных соперников и вряд ли будет боксировать с Федоромю

💬«Я далеко не все бои смотрю, но поединок Нейта Диаза против Джейка Пола видел. Джейк растет по сравнению с предыдущими боями он становится лучше. У него было несколько нокаутов в боях со звездами ММА, действует удачно. Пол неплохо боксирует, но он выбирает для себя удобных соперников. И, как правило, дерется с теми, кто меньше его.

Побоксировать с Джейком Полом? Хм, я об этом не думал… Сомневаюсь, что он согласится. Я соответствую ему в габаритах, поэтому он и не согласится», - сказал Федор.
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Федор Петров
Сначала полуфиналы, пожалуйста: Фёдор - Цукерберг, Тайсон - Маск.
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<~Inter~>
Так там Маск в твиттере написал, что UFC не будет иметь никакого к организации возможного боя. Дана просто пытается залезть в эту сделку, чтобы заработать, но у двух миллиардеров совершенно другие планы
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