Владимир Хрюнов: «UFC хотят провести поединок Федора и Тайсона в ОАЭ вместе с боем Маска и Цукерберга»

Бой Федора Емельяненко и Майка Тайсона может пройти под эгидой UFC.

«Ночью разговаривал с матчмейкером , Дана Уайт хочет провести бой Илона Маска против Марка Цукерберга и бой Емельяненко – Тайсон в Арабских Эмиратах.

Бокс? Отлично, это величество Емельяненко и вид спорта, понятный всем зрителям. точно не будет бороться, он — чистый боксер», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко сказал, что готов выскочить против Тайсона, если у Федора не получится»

Как же смешно, что Федор хочет боксировать с Тайсоном