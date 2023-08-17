Хрюнов – о причине отмены боя Ивана Емельяненко: «Там проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула»

Теги Владимир Хрюнов Иван Емельяненко Антонио Сильва Емельяненко - Бигфут Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов назвал причину отмены боя Ивана Емельяненко и Бигфута Сильвы.

– С кем может побоксировать Иван Емельяненко?

– Он только приступил к подготовке, нужно заниматься всем этим прежде всего самому Ивану. Включиться и понять, что он может быстро стать миллионером. Просто не сидеть на печи, потому что 33 года прошли. Но там есть проблемы бытового характера. Кошка на руку прыгнула, еще что‑то такое.

– Серьезно?

– Да, это причина отмены боя. Кошка прыгнула на руку, позвонила мама, сообщила, – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Планировалось, что поединок между Емельяненко и Сильвой состоится 18 августа и пройдет по правилам бокса.

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1 комментарий

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Мага осторожный
так прыгнула что сам позвонить не смог, мама звонилау🤣 Семейство Емельяненко всё больше во фриков превращается
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