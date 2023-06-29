Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Было бы интересно, но зачем россиянам драться?»
Александру Поветкину было бы интересно увидеть бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
«Я считаю, что, наверное, это не очень нужно, но посмотреть было бы интересно. Но два россиянина – я думаю: зачем? Бивол хочет драться за абсолюта?
Конечно, Дмитрия можно понять. Если хочет, пусть подерутся. Пусть промоутеры найдут какие-то точки, и они подерутся. Почему бы и нет?» – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.
Поветкин – о возможном бое Емельяненко и Роя Джонса: «Буду за Федю болеть. Он наш, русский»
Поветкин – о конфликте между братьями Емельяненко: «Эта фигня меня немного подбешивает. Не надо их стравливать»
4 комментария