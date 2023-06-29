Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Было бы интересно, но зачем россиянам драться?»

Теги Александр Поветкин Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Александру Поветкину было бы интересно увидеть бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я считаю, что, наверное, это не очень нужно, но посмотреть было бы интересно. Но два россиянина – я думаю: зачем? Бивол хочет драться за абсолюта?

Конечно, Дмитрия можно понять. Если хочет, пусть подерутся. Пусть промоутеры найдут какие-то точки, и они подерутся. Почему бы и нет?» – сказал бывший боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Поветкин – о возможном бое Емельяненко и Роя Джонса: «Буду за Федю болеть. Он наш, русский»

Поветкин – о конфликте между братьями Емельяненко: «Эта фигня меня немного подбешивает. Не надо их стравливать»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cherna
А зачем россияне на чемпионате России дерутся ? Тоже нужно прекращать !?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Костя Кот
если вокруг куча врагов... да, Сань?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
чечено-киргизское противостояние с примесью канады
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
Как зачем? За пояс абсолютного конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий