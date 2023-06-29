Поветкин – о бое Бивола и Бетербиева: «Было бы интересно, но зачем россиянам драться?»

Александру Поветкину было бы интересно увидеть бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Я считаю, что, наверное, это не очень нужно, но посмотреть было бы интересно. Но два россиянина – я думаю: зачем? Бивол хочет драться за абсолюта?

Конечно, можно понять. Если хочет, пусть подерутся. Пусть промоутеры найдут какие-то точки, и они подерутся. Почему бы и нет?» – сказал бывший боксер-тяжеловес .

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