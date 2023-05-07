Бивол ответил на вызов Канело: «Зачем мне давать ему реванш в весе, в котором я его побил?»

Дмитрий Бивол ответил на вызов Сауля Альвареса.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA не принял вызов .

Напомним, что Бивол и Канело дрались за титул в полутяжелом весе в 2022 году, тогда сильнее оказался россиянин.

«Зачем мне вообще проводить матч-реванш в весе 79 кг? В чем вызов или какая мотивация для меня, если я уже побеждал его в этой весовой категории?

Не считаю, что мы должны беспокоиться о том, кто что думает. Речь идет о том, чего мы хотим, чего хочет каждый из нас.

И я думаю, что если он хочет победить, то в 76 кг у него должно быть больше шансов, ведь это его весовая категория. А для меня должна быть какая-то мотивация и какой-то вызов», – сказал Бивол.

Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»