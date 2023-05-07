Бивол ответил на вызов Канело: «Зачем мне давать ему реванш в весе, в котором я его побил?»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол ответил на вызов Сауля Альвареса.

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA не принял вызов Сауля Альвареса.

Напомним, что Бивол и Канело дрались за титул в полутяжелом весе в 2022 году, тогда сильнее оказался россиянин.

«Зачем мне вообще проводить матч-реванш в весе 79 кг? В чем вызов или какая мотивация для меня, если я уже побеждал его в этой весовой категории?

Не считаю, что мы должны беспокоиться о том, кто что думает. Речь идет о том, чего мы хотим, чего хочет каждый из нас.

И я думаю, что если он хочет победить, то в 76 кг у него должно быть больше шансов, ведь это его весовая категория. А для меня должна быть какая-то мотивация и какой-то вызов», – сказал Бивол.

Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»

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16 комментариев

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Дм Дед
Пояса рыжего на кон и тогда есть смысл Диме биться. Мекс опять хочет ничем не рисковать из титулов.
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+35
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za_vsu_xypmy
Бивол красавчик, видно что гонится не за деньгами, а за титулами и наследием
+32
-5
+27
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Федя Букин
Ответ za_vsu_xypmy
Бивол красавчик, видно что гонится не за деньгами, а за титулами и наследием
Наследие как раз и делается через подобные бои
+9
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besik
Бивол еще до вызова говорил что реванш будет только в другом весе и на кону уже будут стоять пояса рыжего , ну и чек должен быть другим
+7
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Аккайын Жасов
Правильно Бивол, без поясов Канело даже и не думай дать реванш
+5
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Федя Букин
Ответ Kanan Jarrus
речь об атлетах, а не фриках.
Стать первым одновременно действующим чемпионом в двух весах = фрик? Ну ок.
+5
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Сергей Яковлев
Ответ Дм Дед
Пояса рыжего на кон и тогда есть смысл Диме биться. Мекс опять хочет ничем не рисковать из титулов.
опасно, он на это не пойдёт.
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Дм Дед
Ответ Федя Букин
Наследие как раз и делается через подобные бои
Наследие уже есть, побит якобы лучший. зачем подтверждать что-то, когда оппонент не рискует ничем, боится потерять? титул Бивола был на кону, очередь за Канело.
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Дм Дед
Ответ Сергей Яковлев
опасно, он на это не пойдёт.
значит будет в истории как боящийся потерять титул, а это не население, это пятно.
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Magic_Man
Ответ Kanan Jarrus
потому что ты скучный никому не нужный киргиз, будущее которого зависит от того, состоится данный бой или нет у этого ноунейма даже 300к нет в инсте после победы над самым хайповым атлетом из мира единоборств
Самый хайповый, это Конор.
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BananaMantana
все верно сказал
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Magic_Man
Ответ Kanan Jarrus
речь об атлетах, а не фриках.
Мы же говорим, об индустрии, а не спортивных регалиях в ней.
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