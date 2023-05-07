Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»
Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на матч-реванш.
Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе снова хочет подраться за титул WBA в полутяжелом весе, которым владеет Дмитрий Бивол.
Напомним, что весной 2022 года боксеры встретились в ринге, тогда сильнее оказался россиянин.
«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», – сказал Сауль Альварес.
Сауль Альварес победил Джона Райдера единогласным решением судей
ну а вообще если разбираться, тебе бы лучше узнать что такое логика, что бы употреблять)
Зря Канело требует реванш, вообще шансов у него нет.
Хотя Диме конечно надо соглашаться. Хорошие деньги заработает.
У кого есть, тот и даёт. Красивые всегда хвалят внешность других. Всегда найдут, что похвалить.
Талантливые хвалят чужие способности. Видят их и ценят. А перед превосходящим талантом благоговеют. И всячески стараются поддержать и защитить.
Сильные хвалят терпение и мужество других. Благородные хвалят чужую щедрость и великодушие.
А добрые просто хвалят все хорошее, а хорошее видят во всем, кроме откровенного зла.
Способность искренне хвалить других показывает, как богат сам человек. И чем именно он богат.
Похвала другим - лекарство от горечи жизни. Его щедро раздают те, кого щедро наделили. Сразу человека можно распознать по его похвале и добрым бескорыстным словам.
А злое говорят нищие. Нет у них ничего для других, нечем поделиться. Только завистью и злостью, - эти чувства всегда наполняют пустой сосуд. Жаль их. С такими припасами жить тяжело и невкусно. Это отрава, а не припасы.
Если за день сказали хоть одно доброе слово, похвалили кого-то от сердца - обменялись энергией с миром и с людьми. И ещё увеличили своё сокровище, данное свыше: красоту, ум, талант, живость характера, доброту… Ведь кто даёт другим, тот получает больше…
А.В.Кирьянова