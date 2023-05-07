Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»

Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на матч-реванш.

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе снова хочет подраться за титул WBA в полутяжелом весе, которым владеет .

Напомним, что весной 2022 года боксеры встретились в ринге, тогда сильнее оказался россиянин.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», – сказал Сауль Альварес.

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