Канело вызвал Бивола на реванш: «Я хочу этого»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес вызвал Дмитрия Бивола на матч-реванш.

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе снова хочет подраться за титул WBA в полутяжелом весе, которым владеет Дмитрий Бивол.

Напомним, что весной 2022 года боксеры встретились в ринге, тогда сильнее оказался россиянин.

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», – сказал Сауль Альварес.

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25 комментариев

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j30
после того что я увидел сколько рыжий пропускал сегодня против бивола вообще нету шансов тем более в полутяжах лучше вообще не выходить
+19
-3
+16
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Фикиск Фусов
Сауль красава. Не ищет легких путей
+17
-1
+16
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hala18
Ответ Великий Алонсо
Хочет чтобы его снова ломали полностью?
Кстати автор этой фразы, вчера скончался в ДТП (
+11
-2
+9
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Великий Алонсо
Хочет чтобы его снова ломали полностью?
+11
-4
+7
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S.Laposter
Ответ Евгений Якутов
0:2)))
Хуже было бы избегать и боятся, а так хочет свои силы опробовать. Стать лучшим - соревноваться с лучшими
+5
0
+5
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Тосканский Дьявол
Единственная возможность заработать скучному Даниле Багрову.
+3
-2
+1
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Азамат Днекешев
Ответ Said Saidov
Я вот бой не смотрел. Там совсем плохо у рыжего всё было что ли?
Я посмотрел, что то защита немного посдала у него может противник такой неудобный был все время в ближнем бою рубились
+1
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S.Laposter
Ответ РинатЫч
По этой логике, пусть Фьюри вызывает на бой.
По такой логике Фьюри бы принял бой) он то полегче соперников ищет)
ну а вообще если разбираться, тебе бы лучше узнать что такое логика, что бы употреблять)
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Максим Седов
Видимо рыжий любит боль. Бивол во второй раз просто размажет Альвареса.
Зря Канело требует реванш, вообще шансов у него нет.
Хотя Диме конечно надо соглашаться. Хорошие деньги заработает.
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Said Saidov
Ответ j30
после того что я увидел сколько рыжий пропускал сегодня против бивола вообще нету шансов тем более в полутяжах лучше вообще не выходить
Я вот бой не смотрел. Там совсем плохо у рыжего всё было что ли?
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Иса Умаров
Ответ Великий Алонсо
Хочет чтобы его снова ломали полностью?
кстати герой ролика и мема "ломай меня полностью" скончался в дтп на днях.
+1
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Евгений Якутов
Ответ S.Laposter
Хуже было бы избегать и боятся, а так хочет свои силы опробовать. Стать лучшим - соревноваться с лучшими
А речь-то не об этом! Канело-воин,без вопросов! Другое дело,что Бивол его снова побьет
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haibr
Ответ Максим Седов
Видимо рыжий любит боль. Бивол во второй раз просто размажет Альвареса. Зря Канело требует реванш, вообще шансов у него нет. Хотя Диме конечно надо соглашаться. Хорошие деньги заработает.
Он и согласится, сам говорил. Теперь там он будет диктовать условия и по цифрам это будет чек всей жизни. Ну и в спортивном плане для Димы бой хороший.
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Andrey Happy
Ответ 2pac
Канело - красавец, ничего не теряет. Абсолютный чемпион. 4 весовая. Уйма защит и побед за пояса. Великий чемпион. Уже в 32, абсолютная легенда. Уступает по полной в габаритах и антропометрии Биволу, но всё равно рискует. Не могу себе представить, чтобы Бивол, который сидит в своём весе с 1 поясом из 4-ёх, вышел против топового крузёра или тяжа (Гассиев, Усик, Бриедис, Чисора...) с ростом за 190 см. и весом под/за сотку. Рыжий - молодец. Пусть и шансов маловато.
Не «пыли»… Читай и сей - добро🙏☺️, не з@л#пу… 🥹

У кого есть, тот и даёт. Красивые всегда хвалят внешность других. Всегда найдут, что похвалить.

Талантливые хвалят чужие способности. Видят их и ценят. А перед превосходящим талантом благоговеют. И всячески стараются поддержать и защитить.

Сильные хвалят терпение и мужество других. Благородные хвалят чужую щедрость и великодушие.
А добрые просто хвалят все хорошее, а хорошее видят во всем, кроме откровенного зла.

Способность искренне хвалить других показывает, как богат сам человек. И чем именно он богат.

Похвала другим - лекарство от горечи жизни. Его щедро раздают те, кого щедро наделили. Сразу человека можно распознать по его похвале и добрым бескорыстным словам.

А злое говорят нищие. Нет у них ничего для других, нечем поделиться. Только завистью и злостью, - эти чувства всегда наполняют пустой сосуд. Жаль их. С такими припасами жить тяжело и невкусно. Это отрава, а не припасы.

Если за день сказали хоть одно доброе слово, похвалили кого-то от сердца - обменялись энергией с миром и с людьми. И ещё увеличили своё сокровище, данное свыше: красоту, ум, талант, живость характера, доброту… Ведь кто даёт другим, тот получает больше…

А.В.Кирьянова
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