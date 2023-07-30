Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи отреагировал на победу над Дастином Порье.

«В отличие от других видов спорта, у нас ты редко получаешь шанс на отмщение. Ты проигрываешь, возвращаешься домой и это поражение пожирает тебя.

Обычно у нас нет шанса отыграться, но, знаете, я все это время верил в себя. Я сказал Дастину, что он мой любимый боец на Земле.

Удача и шанс играют большою роль в этом октагоне. Просто благодарю Господа, что они были на моей стороне, это сумасшедший спорт», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком

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9 комментариев

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Ramin Aliev
Джастин всегда импонировал стилем боя, не зря же прозвище «Хайлайт», но он и как мужик тупо красава.
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SGambler
Гейджи молодец, всегда мне нравился как боец. Единственное, что его дискредитирует и позорит, это связь с этим м*даком абдельазизом. Не могу радоваться победе Гейджи, видя что он тоже радуется.
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-1
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Andry 72
Ответ Ramin Aliev
Джастин всегда импонировал стилем боя, не зря же прозвище «Хайлайт», но он и как мужик тупо красава.
Согласен,очень импонирует,как Человек и боец
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Barabakan
Ответ SGambler
Гейджи молодец, всегда мне нравился как боец. Единственное, что его дискредитирует и позорит, это связь с этим м*даком абдельазизом. Не могу радоваться победе Гейджи, видя что он тоже радуется.
Абдель Азиз свою работу делает прекрасно.
Выбивает отличные бои и контракты своим бойцам. Самый успешный менеджер в ММА.
Кому из бойцов он сделал плохо? Или лично Вам напакостил?
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SGambler
Ответ Barabakan
Абдель Азиз свою работу делает прекрасно. Выбивает отличные бои и контракты своим бойцам. Самый успешный менеджер в ММА. Кому из бойцов он сделал плохо? Или лично Вам напакостил?
Кто знает тот знает, о его делах. Не буду здесь озвучивать это.
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Barabakan
Ответ SGambler
Кто знает тот знает, о его делах. Не буду здесь озвучивать это.
Ну а лично Вам то какое до этого дело?
Мы на спортивном новостном сайте, а не на жёлтой газетенке, где обсуждаются теории заговоров.
Со спортивной точки зрения он молодец.
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Oleg Where
Ответ SGambler
Кто знает тот знает, о его делах. Не буду здесь озвучивать это.
Какой ты чувствительный мальчик, Томми. Держу пари из-за его бифов с Конором - у него фанбои такие же нежные.
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