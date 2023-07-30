Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»
Джастин Гейджи отреагировал на победу над Дастином Порье.
«В отличие от других видов спорта, у нас ты редко получаешь шанс на отмщение. Ты проигрываешь, возвращаешься домой и это поражение пожирает тебя.
Обычно у нас нет шанса отыграться, но, знаете, я все это время верил в себя. Я сказал Дастину, что он мой любимый боец на Земле.
Удача и шанс играют большою роль в этом октагоне. Просто благодарю Господа, что они были на моей стороне, это сумасшедший спорт», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.
Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком
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