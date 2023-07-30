Порье – о дальнейших планах: «Мне предлагали бой с Дариушем, но мне это неинтересно»

Дастин Порье заявил, что не хочет драться с бойцами, отстающими от него в рейтинге.

«Титул чемпиона – это была моя цель. Другие цели меня не интересуют. Честно говоря, нет. Перед этим поединком мне предложили бой с , я отказался.

Мне это неинтересно. Когда мне предложили бой с Гейджи, я почувствовал страх и нервы, потому что могло произойти то, что произошло.

Это заставляло меня вставать утром и пахать каждый день. Меня привлекали не только опасность и зрелищность.

Мы были вторым и третьим номером, первый номер – , он уже побил нас и скоро снова подерется за титул. Я думал, что победа гарантирует мне бой за пояс», – сказал второй номер легкого дивизиона UFC Дастин Порье.

Гейджи зрелищно нокаутировал Порье и потребовал титульник – теперь с ним хочет драться Конор