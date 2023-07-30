Порье – о дальнейших планах: «Мне предлагали бой с Дариушем, но мне это неинтересно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что не хочет драться с бойцами, отстающими от него в рейтинге.

«Титул чемпиона – это была моя цель. Другие цели меня не интересуют. Честно говоря, нет. Перед этим поединком мне предложили бой с Дариушем, я отказался.

Мне это неинтересно. Когда мне предложили бой с Гейджи, я почувствовал страх и нервы, потому что могло произойти то, что произошло.

Это заставляло меня вставать утром и пахать каждый день. Меня привлекали не только опасность и зрелищность.

Мы были вторым и третьим номером, первый номер – Оливейра, он уже побил нас и скоро снова подерется за титул. Я думал, что победа гарантирует мне бой за пояс», – сказал второй номер легкого дивизиона UFC Дастин Порье.

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1 комментарий

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Ramin Aliev
Дастин на том этапе карьеры, когда титул уже практически не светит, денег заработал море, и дерется не ради чего-то, не потому что «нужно», а просто потому что в кайф. Поэтому я понимаю, что не хочет драться со скучными соперниками типа Дариуша. Порье хочет интересные бои, где будет и пушка промо, и ажиотаж, и продажи PPV. Я думаю, что он может перейти в 170 и сделать бой с Колби, либо дождаться возвращения Диаза.

Ну и если Оливейра проиграет Исламу, то реванш с Порье смотрится супер боем.
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