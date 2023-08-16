Канело – о вызове Джейка Пола: «Я на другом уровне. Ему нужно успокоиться»

Теги Сауль Альварес бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Сауль Альварес отреагировал на слухи о возможном поединке с Джейком Полом.

«Джейк Пол хочет драться со мной? Я на другом уровне. Но знаете, я думаю ему нужно наслаждаться тем, что он делает.

Он должен успокоиться и найти себе соперника похожего уровня. Но сейчас ему стоит сконцентрироваться и выполнять свою работу. Он делает интересные вещи. С радостью посмотрю его второй бой с Диасом. Нужно наслаждаться этим», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Канело – о поединке с Кроуфордом: «Я больше не могу спускаться. Никто не воздаст мне должное за этот бой»

Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»

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6 комментариев

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Melnikov1968
Канело уделает Пола в третьем-четвёртом раунде, потому что в первом и втором ему не дадут этого сделать по контракту на этот бой:) Куда вообще Пол лезет? Где он и где Канело?
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FRAUD
Ответ Melnikov1968
Канело уделает Пола в третьем-четвёртом раунде, потому что в первом и втором ему не дадут этого сделать по контракту на этот бой:) Куда вообще Пол лезет? Где он и где Канело?
Я реально не понимаю этого, там профики падали от Канело в 2-м раунде, а здесь паренек, которого избил Томми Фьюри, который в боксе чисто из-за фамилии и инстаграм внешности, ну там же натурально Канело убить может.
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Tseren031293
Саулю это не надо- победа ничего не даст, ну а бабок срубит и без Пола.
Про возможное поражение- вообще молчу.
Рыжий со сломанной рукой отправит школу обоих братьев по очереди.
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Kanan Jarrus
блоггер играючи унизил мма шутов, теперь возьмется за боксеров. не канело, кто-нибудь послабее. за пола!
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Мяти
Как будто пиавку снял с тела и выкинул. Красавчик Канело 👍
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