Канело – о вызове Джейка Пола: «Я на другом уровне. Ему нужно успокоиться»

Сауль Альварес отреагировал на слухи о возможном поединке с Джейком Полом.

«Джейк Пол хочет драться со мной? Я на другом уровне. Но знаете, я думаю ему нужно наслаждаться тем, что он делает.

Он должен успокоиться и найти себе соперника похожего уровня. Но сейчас ему стоит сконцентрироваться и выполнять свою работу. Он делает интересные вещи. С радостью посмотрю его второй бой с Диасом. Нужно наслаждаться этим», – заявил чемпион мира по боксу Сауль Альварес.

Канело – о поединке с Кроуфордом: «Я больше не могу спускаться. Никто не воздаст мне должное за этот бой»

Джейк Пол ответил Дане Уайту: «Позаботься о кошельке Томпсона, которого ты пытался заставить драться с тем, кто не сделал вес»