Конор – о гильотине Диаза в бою с Полом: «Черт, почему он ее не закончил?»

Конор Макгрегор раскритиковал Нейта Диаза за гильотину в бою с Джейком Полом.

«Почему он не закончил? Черт, он просто обхватил его голову. Если ты вышел на гильотину, закончи ее.

Ты ничего не сделал. Ни один из них меня не впечатлил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Диаз – о гильотине в бою с Полом: «В реальном бою дело было бы сделано, а я бы сидел тут с победой»

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