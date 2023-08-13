Конор – о гильотине Диаза в бою с Полом: «Черт, почему он ее не закончил?»

Теги Нейт Диаз Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор раскритиковал Нейта Диаза за гильотину в бою с Джейком Полом.

«Почему он не закончил? Черт, он просто обхватил его голову. Если ты вышел на гильотину, закончи ее.

Ты ничего не сделал. Ни один из них меня не впечатлил», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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