KSI – о вызове Конора: «Джейк Пол, должно быть, плачет»
Блогер KSI посмеялся над Джейком Полом после вызова Конора Макгрегора.
«Ржу, только что узнал о вызове Конора. Джейк Пол, наверное, плачет, что я уже насадил Конора, хотя мне даже не пришлось боксировать с бойцами ММА», – написал в соцсетях блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI.
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