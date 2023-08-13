KSI – о вызове Конора: «Джейк Пол, должно быть, плачет»

Блогер KSI посмеялся над Джейком Полом после вызова Конора Макгрегора.

«Ржу, только что узнал о вызове . , наверное, плачет, что я уже насадил Конора, хотя мне даже не пришлось боксировать с бойцами ММА», – написал в соцсетях блогер Оладжиде Олатунджи, известный как KSI.

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