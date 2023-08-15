Хирн раскритиковал бой Пола и Диаза: «Это так плохо. Респект стойкости Нейта, но они бы даже не бились за титул чемпиона штата»

Эдди Хирн назвал низким уровень бокса в бою Джейка Пола и Нейта Диаза.

«Это было ужасно. Не поймите меня неправильно, ивент был невероятным. Они проделали огромную работу, блестяще.

Но когда вы говорите о... Я разбираюсь в боксе, и я смотрю на это [обхватил лицо руками]… Это так плохо.

Причина, по которой не нокаутировали заключается в низком уровне навыков у . Он не знает, как сломать соперника, запереть его, избить и вырубить.

Но я отдаю должное Нейту, он очень крут. Очень жесткий. Но вы говорите о низком, низком уровне с точки зрения стандартов.

У нас в Великобритании есть такое понятие, как региональный титул, который разыгрывается в определенных окрестностях. Это что-то вроде титула штата.

Эти парни не выиграли бы титул штата. Вот таков уровень, на котором они дерутся. Но послушайте, уважение Нейту. У него определенно нет навыков, но чего у него не отнять, так это смелости.

Но у Джейка просто нет ни умений, ни опыта, чтобы сломать кого-то и нокаутировать его. Хотя я был уверен, что сможет», – сказал босс Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Диаз – о гильотине в бою с Полом: «В реальном бою дело было бы сделано, а я бы сидел тут с победой»

Пол – о гильотине Диаза: «Вот почему я хочу реванш в ММА: там бы я подхватил его и бросил вниз головой»