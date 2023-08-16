Шон Стрикленд: «Я терпеть не могу либеральных женщин. Их мужья просто бродят по земле в ожидании смерти»

Шон Стрикленд рассказал, что думает о женщинах, придерживающихся левых взглядов.

«Я терпеть не могу либеральных женщин... и обычно я замечал в них две вещи: первое – их дети всегда оказываются гребанными чудаками, а второе – их мужья просто бродят по земле с несчастным видом в ожидании смерти...» – написал в соцсетях боец UFC Шон Стрикленд.

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