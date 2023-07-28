Алекс Перейра: «Если кто-то и способен побить Адесанью, то это Стриклэнд»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра назвал единственного бойца, способного победить Исраэля Адесанью.

«Адесанья – сложный соперник. Бой с ним – это тяжелый поединок. Но я доказал, что его можно победить.

У Шона Стриклэнда есть шанс. Да, это будет непросто. Но если кто-то и способен побить Адесанью, то это Шон», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Ариэль Хельвани: «Стриклэнд готов драться, Исраэль – тоже. UFC в этом не заинтересован»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»

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