Алекс Перейра назвал единственного бойца, способного победить Исраэля Адесанью.

« – сложный соперник. Бой с ним – это тяжелый поединок. Но я доказал, что его можно победить.

У Шона Стриклэнда есть шанс. Да, это будет непросто. Но если кто-то и способен побить Адесанью, то это Шон», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.

Ариэль Хельвани: «Стриклэнд готов драться, Исраэль – тоже. UFC в этом не заинтересован»

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»