Адесанья обещает сломать лицо Стриклэнду за трэшток: «На самом деле ему нечего сказать»

Исраэль Адесанья обещает наказать Шона Стриклэнда за трэшток.

«Просто какой-то болтун говорит громче, чем на YouTube. Он пытается убедить, что ему есть что сказать. На самом деле ему нечего сказать...

Я знаю этого парня, видел его и давил на него раньше. Так что он просто показушник. Если он будет со мной разговаривать, его челюсть будет сломана», – сказал чемпион в среднем весе .

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»