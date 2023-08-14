Адесанья обещает сломать лицо Стриклэнду за трэшток: «На самом деле ему нечего сказать»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья обещает наказать Шона Стриклэнда за трэшток.

«Просто какой-то болтун говорит громче, чем на YouTube. Он пытается убедить, что ему есть что сказать. На самом деле ему нечего сказать...

Я знаю этого парня, видел его и давил на него раньше. Так что он просто показушник. Если он будет со мной разговаривать, его челюсть будет сломана», – сказал чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Адесанья заявил, что может подраться с Чимаевым: «Тут командую я. Хотел биться с дю Плесси, но он жалуется на ногу»

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1 комментарий

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Denis0017
Надеюсь Шон его жёстко нокаутирует
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