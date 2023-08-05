Шон Стриклэнд: «Когда я был ребенком, мне приходилось вытирать задницу всем, что я мог найти»

Теги UFC MMA Шон Стриклэнд контент Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в детстве.

«Моя девушка спросила меня: «Почему ты никогда не грустишь?»

Когда я был ребенком, мне приходилось вытирать задницу всем, что я мог найти. Знаешь, как долго нужно мять бумагу для компьютера, чтобы не потекла кровь из задницы? Долго, #####. У меня есть туалетная бумага и зубная щетка – я счастлив!» – признался боец UFC Шон Стриклэнд.

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10 комментариев

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Весёлый тип Стрикленд, постоянно забавно накидывает)
+5
0
+5
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Ответ Сергей
А когда я был ребёнком я задницу вообще не вытирал
Оставлял это не благородное дело родителям?))))
+3
0
+3
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Ответ Сергей
А когда я был ребёнком я задницу вообще не вытирал
За Зенит болеете?
+2
0
+2
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Очень познавательно, жаль только что не слишком подробно.
+1
-1
0
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А когда я был ребёнком я задницу вообще не вытирал
0
0
0
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А мыть не пробовал?
+1
-1
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такое ощущение что он в пещере жил. 500000 лет до нашей эры
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Раньше нечем было ему вытирать, тебе Дана Уайт вытирает им свой зад)
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