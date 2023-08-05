Шон Стриклэнд: «Когда я был ребенком, мне приходилось вытирать задницу всем, что я мог найти»

Шон Стриклэнд рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в детстве.

«Моя девушка спросила меня: «Почему ты никогда не грустишь?»

Когда я был ребенком, мне приходилось вытирать задницу всем, что я мог найти. Знаешь, как долго нужно мять бумагу для компьютера, чтобы не потекла кровь из задницы? Долго, #####. У меня есть туалетная бумага и зубная щетка – я счастлив!» – признался боец UFC Шон Стриклэнд.

«Хочу подраться с гангстером». Копылов бросил вызов Стриклэнду

Стриклэнд ответил на вызов Адесаньи: «Если вы заплатите мне, то я выйду и ударю этого гребаного китайца по лицу»