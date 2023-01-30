Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 287: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о секундантах в бою с , который состоится 11 февраля на UFC 287 в Перте (Австралия).

«Когда Хабиб Нурмагомедов в углу, это намного лучше. Видели же (на октябрьском турнире) в Абу-Даби: какая-то мелочь – на эмоциях не вспомню, – он подскажет: «Здесь сбавь, здесь, напротив, прибавь».

Когда у тебя такой опытный секундант, это сто процентов большой фактор, и он играет в твою пользу.

Секундантами на UFC 284 будут те же, кто был на октябрьском поединке против (Чарльза) Оливейры: тренеры , Магомед Багандов, брат Муслим. Вместо Хабиба будет тренер Эседулла Эмирагаев», – сказал Махачев.

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