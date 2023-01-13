Хавьер Мендес: «Махачев лучший в истории как всесторонне развитый боец. Он способен делать все»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что отсутствие в углу в бою с не станет проблемой.

«Было бы здорово, если бы Хабиб был в углу Махачева, это было бы большим плюсом. Но у меня нет проблем с тем, что его там не будет, потому что Ислам – потрясающий ученик. Он сам прекрасно знает, что ему нужно делать.

Когда мы разработаем план на бой, дадим его ему, он выйдет и исполнит его. Он просто лучший в этом. Махачев хорош во всех аспектах. Я говорю об этом постоянно и на полном серьезе.

Он самый всесторонне развитый чемпион всех времен во всех аспектах. Это и партер, и стойка, ментальный аспект, защита. Если взять все в совокупности, для меня он лучший.

Я пока не говорю, что он лучший боец, но он лучший в истории именно как всесторонне развитый боец. То есть он способен делать все», – сказал Мендес.

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