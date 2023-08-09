Боец UFC Крэйг – о бое Чимаева и Косты: «Хамзату поможет страшный русский стиль борьбы, но у Пауло есть секретный сок»

Пол Крэйг считает Хамзата Чимаева фаворитом боя против Пауло Косты.

«Я всегда котировал . У него тот страшный русский стиль борьбы, который есть у всех этих парней.

Но Коста – большой средневес, так что этот бой будет интересным. Поэтому UFC его и устроил. Но если бы я делал ставки, то выбрал бы Чимаева.

Возможно, Хамзат финиширует его раньше третьего раунда. Не вижу, чтобы этот бой прошел всю дистанцию.

Чимаев измотает Косту, а точное использование джиу-джитсу поможет ему в этом. Но кто знает, как покажет себя Пауло, особенно если он будет на своем секретном соке», – сказал боец UFC Пол Крэйг.

Хамзат Чимаев проведет бой против Пауло Косты на UFC 294

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»