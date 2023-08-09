Боец UFC Крэйг – о бое Чимаева и Косты: «Хамзату поможет страшный русский стиль борьбы, но у Пауло есть секретный сок»

Теги UFC средний вес (MMA) Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Пол Крэйг считает Хамзата Чимаева фаворитом боя против Пауло Косты.

«Я всегда котировал Чимаева. У него тот страшный русский стиль борьбы, который есть у всех этих парней.

Но Коста – большой средневес, так что этот бой будет интересным. Поэтому UFC его и устроил. Но если бы я делал ставки, то выбрал бы Чимаева.

Возможно, Хамзат финиширует его раньше третьего раунда. Не вижу, чтобы этот бой прошел всю дистанцию.

Чимаев измотает Косту, а точное использование джиу-джитсу поможет ему в этом. Но кто знает, как покажет себя Пауло, особенно если он будет на своем секретном соке», – сказал боец UFC Пол Крэйг.

Хамзат Чимаев проведет бой против Пауло Косты на UFC 294

Коста – о поединке с Чимаевым: «Это будет фейерверк. У Хамзата нет ни единого шанса на победу»

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5 комментариев

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Отец Погребняка
Что за очередные ребусы про уринотерапию?)
+3
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Олег Акимов
страшный русский стиль борьбы - это бесконтактный бой либо Скобарь?
+1
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artem klishin
Коста опять винишка припьëт перед боем или о чём речь?
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Cyrenaic
Контекст: Коста всегда пьет какой-то сок из бутылки и сделал из этого целый "бренд". Наклеил на бутылку бумажку с надписью "Secret Juice" (секретный сок) и даже проводит мем-промоутинг с презентациями в стиле Стива Джобса, мемами в Твиттере и т.д.

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Данила Милицын
Ответ artem klishin
Коста опять винишка припьëт перед боем или о чём речь?
Коста во всяких Эмбидидах и прочих видео перед боями часто мелькал с бутылочкой, где от руки было написано "Secret juice" (тайный заряд, хз). Потом Паоло сам начал эту тему хайпить.
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