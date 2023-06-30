Стриклэнд оскорбил Адесанью: «Ты не чернокожий, а гребаный китаец»

Шон Стриклэнд жестко прошелся по Исраэлю Адесанье.

«Меня смущает тот факт, что может получить титульный шанс. Но я все понимаю. Дело в том, что Иззи – китаец. А в руководстве UFC хотят, чтобы чемпионом был настоящий африканец.

Этот клоун постоянно говорит: «Посмотрите на цвет моей кожи». Лузер, тебя должны вычеркнуть из списка чернокожих. Лично я считаю, что никакой ты не чернокожий, а гребаный китаец», – сказал боец UFC Шон Стриклэнд.

«Ты гребаный продукт колонизации». Расовый скандал с чемпионом UFC – все из-за спора об африканском происхождении

Стриклэнд призвал запретить женщинам голосовать и работать: «Нам нужно вернуть 1942 год и отправить их на кухню»