Стриклэнд оскорбил Адесанью: «Ты не чернокожий, а гребаный китаец»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стриклэнд Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Шон Стриклэнд жестко прошелся по Исраэлю Адесанье.

«Меня смущает тот факт, что Дрикус Дю Плесси может получить титульный шанс. Но я все понимаю. Дело в том, что Иззи – китаец. А в руководстве UFC хотят, чтобы чемпионом был настоящий африканец.

Этот клоун постоянно говорит: «Посмотрите на цвет моей кожи». Лузер, тебя должны вычеркнуть из списка чернокожих. Лично я считаю, что никакой ты не чернокожий, а гребаный китаец», – сказал боец UFC Шон Стриклэнд.

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3 комментария

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maaRuLOVE
Комментаторы спортс.ру давно знали , что придет день когда слово «не чернокожий» станет оскорблением . Здесь ничего не скажешь , надо отдать им должное
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