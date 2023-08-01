Чимаев – о бое с Адесаньей: «Один из лучших ударников, неудобный и высокий. Но в партере я сделаю свое дело»

Хамзат Чимаев заявил, что считает Исраэля Адесанью неудобным соперником.

«Адесенья? Тоже очень интересно. Один из лучших ударников в UFC, неудобный и высокий, странный такой чувак. Но скорее всего я в партере сделаю свое дело», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

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