Чимаев – о бое с Адесаньей: «Один из лучших ударников, неудобный и высокий. Но в партере я сделаю свое дело»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев заявил, что считает Исраэля Адесанью неудобным соперником.

«Адесенья? Тоже очень интересно. Один из лучших ударников в UFC, неудобный и высокий, странный такой чувак. Но скорее всего я в партере сделаю свое дело», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
1 раунд. 1 раунд и иззи с перейрами вытрут октагон. чимаев потушит их хайп. взгляните на последний бой холланда: прости играючи засабмитил коричневый пояс бжж кьезу. а как чимаев унизил надежду холланда все помнят.
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