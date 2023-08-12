Энтони Джошуа: «В США я понял, что недостаточно усердно работаю. У Америки гораздо более впечатляющая история»

Теги Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа сравнил уровень бокса в США и Великобритании.

«Честно говоря, я могу судить только по личному опыту. Не собираюсь отвечать за весь британский бокс, чтобы не провоцировать критику в свой адрес. Я просто верю в качество работы.

Я считаю, что среди американских спортсменов, например мексиканцев, есть удивительные боксеры. Целые поколения, история. У Америки гораздо более впечатляющая история. Американцы работают немного усерднее.

Многие из них приезжают в Великобританию, где, к сожалению, побеждают местных бойцов. Когда я стал чемпионом... Я хотел показать, что нам нужно проявлять уважение к Британии. Таков был мой дух. Американцев сильно уважают, нам нужно добиться того же на нашей собственной земле. Когда я в Америке, то понимаю, откуда это идет. Чтобы стать лучшим, нужно работать. Дело не в удаче.

В США у меня есть возможность тренироваться с великими бойцами. Эта среда, тренажерные залы... они сильно прокачивают вас. Я понял, что недостаточно усердно работаю. Мне пришлось измениться», – заявил бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа.

Джошуа – о бывшем тренере: «Роб Маккаркен не учил меня обороне. Я отдал ему лучшие годы, а теперь пытаюсь их вернуть»

Джошуа – о самом сильном пропущенном ударе: «Это был Диллиан Уайт. Я ошибся, и он врезал мне шикарным хуком»

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4 комментария

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Сердар фанат
Антон, дружище, не подводи! Нокаутируй этого Хулениуса!
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Ват-сон
что-то, судя по вытаскиванию из пыльного сарая Хелениуса не видно, чтобы Антоха сильно изменился)
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Demon69
Америка это мекка бокса,история,традиции,тренера.Там все планомерно,талант ведут,золотые перчатки ,олимпиада, проффи.Ну и хороших бойцов не списывают..Добивайся..
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SEVEN_
ну и лупанулся бы с бронзовым, было бы достойно.
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