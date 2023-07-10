Энтони Джошуа: «В тяжелом весе полный бардак»

Энтони Джошуа раскритиковал тяжелую весовую категорию в боксе.

«В дивизионе полный бардак. Даже те, кто хочет подняться, не дерутся друг с другом... Думаю, что дивизион изменился с тех пор, как я не был чемпионом. Если честно, он немного замедлился», – сказал экс-чемпион мира Энтони Джошуа.

12 августа Джошуа в Лондоне проведет бой против Диллиана Уайта. Это их реванш – в 2015 году Джошуа победил нокаутом.

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