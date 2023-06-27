Бетербиев – о конфликте IBA и МОК: «Не особо вникаю, но Кремлев сделал то, чего никогда не было»

Артур Бетербиев похвалил Умара Кремлева за работу в любительском боксеров.

«Я, если честно, не особо вникаю. На самом деле, мне хотелось бы сказать по справедливости.

сделал в любительском боксе то, чего никогда не было. Чтобы на чемпионатах мира были такие призовые фонды, на чемпионатах России машины давали.

В мое время медаль и грамоту давали – и все. А сейчас с чемпионата России можно на своих колесах уехать.

Это такие инструменты, которые мотивируют и популяризируют бокс. Это то, что он делает, не жалея ни денег, ни сил.

Он работает, идет против течения. Сейчас вся ситуация развернута против России. Он руководитель организации, но россиянин. И ему сложно.

Есть недопонимания, подводные камни, которые ему мешают. Но по справедливости, я выступал три олимпийских цикла, на чемпионатах мира, Европы.

И такого уровня не было ни внутри России, ни в мировом боксе. Думаю, это многим не нравится», – сказал чемпион мира по боксу .

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