«Сегодня может случиться поворотный момент для всего бокса». IBA обсуждает выход из олимпийского движения

Теги МОК IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Международная ассоциация бокса (IBA) обсуждает выход из олимпийского движения.

В субботу состоялось заседание совета директоров в Таиланде.

Сообщается, что глава IBA Умар Кремлев также провел несколько частных встреч, где рассматривалась возможность исключения организации из движения.

«Сегодня может случиться поворотный момент для всего бокса, поскольку мы намечаем стратегический курс на инклюзивное глобальное будущее этого вида спорта. IBA идет вперед, несмотря ни на что. Мы с нетерпением ждем реализации всех обсуждаемых деталей для будущего бокса и наших спортсменов», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

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1 комментарий

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Рус Киссенжер
цирк. ВСЕМУ боксу начхать на кремлёвскую тусовку в Тайланде. бокс до кремлева был и после будет.
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